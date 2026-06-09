Стало известно, за какой срок Запад и Киев могут создать единую систему ПРО Военэксперт Кнутов: Западу и Киеву нужен минимум год для создания системы ПРО

Для разработки единой системы противоракетной обороны Западу и Украине потребуется не менее одного года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал планы украинского президента Владимира Зеленского по созданию антибаллистических установок совместно с ЕС. По словам Кнутова, даже в этом случае ВСУ не смогут эффективно противостоять российским ракетам.

Западным странам придется очень серьезно потратиться на этот проект [единой системы ПРО]. Только на ее разработку уйдет минимум полгода-год. У Франции есть комплекс SAMP/T MAMBA. Он способен поражать в том числе и баллистические цели. Но он производится в ограниченном количестве. Где-то месяца два-три месяца по просьбе Зеленского Киеву поставили более совершенную версию этого комплекса. Все страны ЕС называют его «Европейский Patriot». Он уступает по дальности действия ракеты, но если говорить о баллистике, скорость и характеристики во многом схожие. Поэтому у Франции наработки подобного рода существуют, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что у Германии и Великобритании существуют разработки только для комплексов, способных поражать летательные аппараты, такие как крылатые ракеты и вертолеты. По словам эксперта, в области баллистических средств поражения у них практически нет решений, и они обычно полагаются на систему Patriot.

У Великобритании больше наработок в ракетах малой и отчасти средней дальности. В Германии примерно такая же ситуация, но в принципе у них есть неплохие радары. Что касается непосредственно Украины, у нее нет никаких компетенций на этот счет. Только бывшие друзья-юмористы Зеленского открыли компанию, которая выступает как заказчик, иностранцы делают для нее всю продукцию. Если мы говорим о комплексе ПВО, то была информация, что он будет под названием FREYA. Планируется, что там будет иметься радар, который способен обнаруживать и баллистические цели, и ракеты-перехватчики, — добавил Кнутов.

Он указал, что в основе украинских ракет для ПВО лежит российская разработка, которая будет запускаться с комплексов С-300 или Patriot. Однако, по словам эксперта, она вряд ли будет сверхманевренной. В этих условиях, отметил специалист, заявлять, что эта система сможет эффективно перехватывать баллистические ракеты ВС РФ, слишком смело.

Ранее сообщалось, что США не смогут восполнить дефицит зенитных ракет для систем Patriot на Украине. Даже если Вашингтон радикально изменит свою политику и направит все доступные ракеты Киеву, этого будет недостаточно.