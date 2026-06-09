Молдованин потребовал компенсацию из-за дрона ВСУ

Владелец земельного участка в Молдавии, на который упал и взорвался беспилотник Вооруженных сил Украины, потребовал возмещения причиненного ущерба, сообщает телеканал TVR Moldova. Инцидент произошел в ночь на 8 июня в Оргеевском районе недалеко от села Лопатна.

На обломках дрона были обнаружены надписи на украинском языке, что подтвердило версию о его происхождении. В пресс-службе молдавского МИД признали, что, по предварительным данным, аппарат является украинским.

Мэр коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку рассказала телеканалу, что владелец сельскохозяйственного участка уже написал заявление в мэрию. Она отметила, что местные власти теперь будут вынуждены принимать меры, хотя прежде подобных инцидентов в коммуне не происходило.

Глава населенного пункта также поделилась, что подсчитывать ущерб очень сложно и эмоционально тяжело. По ее словам, жители сильно испугались из-за дрона, а дома содрогнулись от взрыва.

В ночь на 8 июня у села Лопатна Оргеевского района в Молдавии взорвался украинский дрон. Минобороны отметило, что, независимо от страны происхождения беспилотника, ответственность за его попадание на территорию страны якобы несет Россия.