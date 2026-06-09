Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 14:12

Молдованин потребовал компенсацию из-за дрона ВСУ

В Молдавии владелец участка потребовал компенсацию из-за взрыва дрона ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Владелец земельного участка в Молдавии, на который упал и взорвался беспилотник Вооруженных сил Украины, потребовал возмещения причиненного ущерба, сообщает телеканал TVR Moldova. Инцидент произошел в ночь на 8 июня в Оргеевском районе недалеко от села Лопатна.

На обломках дрона были обнаружены надписи на украинском языке, что подтвердило версию о его происхождении. В пресс-службе молдавского МИД признали, что, по предварительным данным, аппарат является украинским.

Мэр коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку рассказала телеканалу, что владелец сельскохозяйственного участка уже написал заявление в мэрию. Она отметила, что местные власти теперь будут вынуждены принимать меры, хотя прежде подобных инцидентов в коммуне не происходило.

Глава населенного пункта также поделилась, что подсчитывать ущерб очень сложно и эмоционально тяжело. По ее словам, жители сильно испугались из-за дрона, а дома содрогнулись от взрыва.

В ночь на 8 июня у села Лопатна Оргеевского района в Молдавии взорвался украинский дрон. Минобороны отметило, что, независимо от страны происхождения беспилотника, ответственность за его попадание на территорию страны якобы несет Россия.

Европа
Молдавия
беспилотники
ВСУ
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке
На «Госуслугах» ввели «тревожную кнопку» для уведомления о мошенничестве
Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию
Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака
Стало известно, почему люди часто болеют после переезда
Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая
В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества
Госдума установила предельное число банковских карт на человека
Госдума приняла закон о детских SIM-картах
Запад обвинили в поощрении украинских терактов
Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость
В Москве подозрительный предмет взорвался в руках мальчика
Юрист ответил, получат ли водители штраф за просроченную аптечку
На Западе раскрыли детали новых санкций ЕС против России
Госдума разрешила массовые звонки в определенных случаях
В Совфеде назвали ключевую фигуру в исходе украинского конфликта
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.