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09 июня 2026 в 13:51

Медсанчасть Энергодара подверглась атаке украинских «камикадзе»

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над медсанчастью Энергодара

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Три украинских беспилотника были сбиты над медсанчастью Энергодара, заявил в своем канале на платформе МАКС глава города Максим Пухов. По его словам, повреждены генераторы. Пострадавших среди персонала и пациентов нет.

Над территорией МСЧ были сбиты три БПЛА «камикадзе». <...> Повреждены генераторы, которые обеспечивали работу медсанчасти и буквально спасали жизни людей, — отметил Пухов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ходе массированной атаки силы противовоздушной обороны нейтрализовали 20 украинских дронов. Беспилотники были уничтожены в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, а также в Севастопольской зоне Южного берега Крыма.

До этого дежурные средства ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 украинских беспилотников на подлете к Чонгарскому мосту в Херсонской области. Как уточнил глава региона Владимир Сальдо, мост был повторно поврежден из-за ночного удара ВСУ, движение по нему перекрыто.

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