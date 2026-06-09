Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 22:48

Цена на Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $90 за баррель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки в $90 за баррель впервые с 29 мая, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 19:03 мск цена фьючерса на Brent с поставкой в июле 2026 года снижалась на 4,59% и составляла $89,92 за баррель.

Спустя несколько минут падение ускорилось. На 19:09 мск котировки Brent находились на уровне $89,68 за баррель. В итоге снижение по сравнению с предыдущими значениями достигло 4,85%.

Одновременно дешевела и нефть марки WTI. Стоимость июльского фьючерса на WTI к этому времени опустилась на 5,75% и составила $86,05 за баррель.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть с началом новой недели выросли уже на 5%. Так, по состоянию на 11:15 по московскому времени стоимость барреля нефти марки Brent подскочила на 5,12% относительно предыдущего закрытия и поднялась выше $98 (7200 рублей) впервые с 3 июня. Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличилась на 5%, до $95,07 (6984 рубля). Несколько часов назад этот рост достигал 3%.

Экономика
нефть
Brent
биржа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, почему нельзя снимать на видео работу ПВО
Цена на Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $90 за баррель
Военэксперт оценил вероятность запуска больших БПЛА ВСУ из Подмосковья
Мигрант из Судана пытался отрезать голову мужчине в Белфасте
Мирные жители пострадали в результате ударов ВСУ в ДНР
Названа возможная причина серии взрывов на газопроводе в Дагестане
В Дагестане эвакуировали около 140 человек после пожара
С Аллеи звезд в Киеве исчезли именные таблички Потапа и Насти Каменских
Чемпионат мира по футболу — 2026: команды, фавориты, прогнозы, где смотреть
Военэксперт объяснил, почему БПЛА стали залетать в Россию с севера
Юлия Высоцкая рассказала о значении «Хроник Русской революции»
В Центробанке назвали лидера по доходности на финрынке
Город в Южной Корее может стать хабом для российских ресурсов
Дрон ВСУ атаковал детский сад в Запорожской области
Появились подробности о взрыве газопровода в Дагестане
«Найти общий язык»: Безрукова о скандале Толмацкого с матерью
Стало известно, как война в Иране может повлиять на рубль
Опубликовали кадры пожара в Дагестане
Перевозчик из Одессы наладил схему по вывозу уклонистов в Молдавию
В ЕС сделали шаг против патриарха Кирилла
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.