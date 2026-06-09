Цена на Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $90 за баррель

Цена на Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $90 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки в $90 за баррель впервые с 29 мая, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 19:03 мск цена фьючерса на Brent с поставкой в июле 2026 года снижалась на 4,59% и составляла $89,92 за баррель.

Спустя несколько минут падение ускорилось. На 19:09 мск котировки Brent находились на уровне $89,68 за баррель. В итоге снижение по сравнению с предыдущими значениями достигло 4,85%.

Одновременно дешевела и нефть марки WTI. Стоимость июльского фьючерса на WTI к этому времени опустилась на 5,75% и составила $86,05 за баррель.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть с началом новой недели выросли уже на 5%. Так, по состоянию на 11:15 по московскому времени стоимость барреля нефти марки Brent подскочила на 5,12% относительно предыдущего закрытия и поднялась выше $98 (7200 рублей) впервые с 3 июня. Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличилась на 5%, до $95,07 (6984 рубля). Несколько часов назад этот рост достигал 3%.