Опубликовано фото спасенной из густого леса в Тульской области девочки

Появились кадры после успешного завершения поисков пропавшей трехлетней девочки из густого леса в Тульской области. На опубликованных Telegram-каналом «112» фото видно, как ребенка на руках держит один из спасателей. Девочка в этот момент держится за шею мужчины.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Тульской области трехлетнюю девочку нашли живой. Ребенок исчез во время прогулки в рабочем поселке Дубна. Глава администрации Дубенского района Тульской области Кирилл Гузов рассказал, что ребенок заинтересовался окружающей местностью, после чего не смог найти дорогу обратно.

До этого глава Чехова Михаил Собакин сообщил об успешном завершении поисков двух пятилетних мальчиков. Дети самостоятельно покинули территорию местного детского сада. Благодаря быстрым действиям спецслужб и волонтеров мальчиков нашли живыми и невредимыми.

В свое время прокуратура Марий Эл сообщала о гибели двух девочек возле деревни Отары. Дети в возрасте 12 и шести лет находились рядом с прудом без взрослых. Обе девочки не умели плавать.