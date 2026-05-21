21 мая 2026 в 12:52

Зоопсихолог рассказала, где любят спать кошки

Зоопсихолог Ершова: кошки любят спать на подушке хозяина

Кошки любят спать на голове или подушке хозяина, рассказала Lenta.Ru зоопсихолог Оксана Ершова. Она отметила, что другими наиболее популярными местами для отдыха у питомцев стали батареи и подоконники.

Кошки очень теплолюбивы, поэтому выбор батареи очевиден. Что касается подоконника — с него удобно созерцать и контролировать территорию, а также греться на солнышке. На высоких шкафах они чувствуют себя в безопасности, поскольку до них сложно добраться, — рассказала Ершова.

Зоопсихолог подчеркнула, что голова и шея хозяина выделяют запах человека, который работает на питомца как успокоительное. По ее словам, кошки также любят лежать на чистом постельном белье, так как оно также сохраняет запах хозяина.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что кошку важно провакцинировать и обработать от паразитов перед поездкой на дачу. Кроме того, важно заранее собрать отдельную аптечку для животного.

