Кошатникам ответили, зачем питомцы делают хозяину массаж лапками

Кошки делают хозяину массаж лапками вовсе не для того, чтобы доставить ему удовольствие, а для собственного успокоения и мечения территории феромонами, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, этот ритуал берет начало еще в детстве животного и выполняет конкретные физиологические функции.

Массаж лапками — это так называемый «молочный шаг», детская привычка, когда котята массируют живот мамы-кошки, чтобы стимулировать приток молока. Животное применяет его, чтобы успокоиться, а также метит «своего» человека феромонами. Специально сделать приятное хозяину — такую задачу кошки перед собой не ставят, они всегда действуют в собственных интересах, — пояснила Капустина.

Ранее зоопсихолог Марианна Гладких заявила, что задернутые шторы на окнах помогут снизить тревожность домашнего любимца при грозе. По ее словам, важно заранее учитывать прогноз погоды и создавать комфортные условия для питомца, так он будет меньше переживать. Специалист подчеркнула, что присутствие членов семьи поможет животному легче пережить данный период.