Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу

Кошку важно провакцинировать и обработать от паразитов перед поездкой на дачу, посоветовал в беседе с LIFE.ru ветеринар Михаил Шеляков. Кроме того, важно заранее собрать отдельную аптечку для животного. Ее содержимое должно зависеть от состояния здоровья питомца.

Городской котик перед отъездом на дачу должен пройти все ветеринарно-профилактические мероприятия: то есть глистогонки, блохогонки, вакцинации. Плюс ко всему, желательно, конечно, еще и посетить ветврача. Чаще всего путешествуют на автомобилях, и желательно перед длительной поездкой определить устойчивость нервной системы [животного]. То есть можно два-три часа покататься, например, по городу и посмотреть, как ваш питомец себя ощущает. Потому что устойчивость у всех разная, способность к укачиванию, стресс-чувствительность и так далее, — порекомендовал Шеляков.

Он добавил, что при повышенном стрессе у животных в связи с перевозкой можно использовать различные седативные средства. По мнению врача, важно учитывать, какой вид транспорта вызывает наибольшую стрессовую реакцию у кошки, и подбирать маршрут на основе этого.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустила заявила, что при поездке на дачу с кошкой важно не забыть взять с собой хлоргексидин для обработки возможных ран. По ее словам, также следует положить в аптечку средства от диареи и успокоительное.