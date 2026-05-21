Момент жуткого ДТП с участием сына российского миллиардера попал на видео

Опубликованы кадры жесткого ДТП в Нижнем Новгороде с участием элитного желтого кабриолета Mercedes-Benz SL. На них видно, как водитель теряет управление, вылетает на встречку и врезается в Kia, которую отрикошетило в Nissan. Сам кабриолет отбросило на бордюр. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Telegram-канал Baza сообщил, что аварию устроил 22-летний сын миллиардера Сергея Корнилова. По версии канала, перед ДТП он опубликовал видео в соцсетях, как сидел в ресторане и пил алкоголь. Baza отмечает, что с начала прошлого года Корнилов-младший насобирал 161 административное нарушение, из которых 51 — это уклонение от исполнения наказания.

Ранее в поселке Мичуринское Ленинградской области во время езды на мотоцикле погиб миллиардер Михаил Смирнов. Он не справился с управлением на изгибе дороги и столкнулся с автомобилем. От полученных травм мужчина скончался на месте.

До этого пассажира насмерть зажало под машиной после ДТП в Ленобласти. Авария произошла рядом с поселком Торковичи Лужского района, когда водитель автомобиля марки Ford потерял управление. Машина вылетела в кювет, после чего перевернулась.

