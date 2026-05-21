Пьяный мажор устроил жесткое ДТП в Нижнем Новгороде: что известно, жертвы

Нетрезвый молодой человек, которого называют сыном миллиардера, устроил аварию в Нижнем Новгороде, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно об инциденте, о ком идет речь, каковы последствия ДТП, есть ли жертвы?

Молодой человек на Mercedes устроил массовое ДТП на Похвалинском съезде — автомобиль вылетел на встречную полосу на повороте, перед аварией юноша опубликовал в соцсетях видео из ресторана с бокалом в руках, пишут источники. РЕН ТВ утверждает, что речь идет о Сергее Корнилове — сыне генерального директора ГК «Луидор», который скончался в 2024 году.

Telegram-каналы публикуют видео, на котором молодой человек, похожий на Корнилова, находится за рулем желтого спортивного автомобиля на дороге общего пользования, заявляя, что «он в дупло».

Судя по фото с места ДТП, в аварии участвовали еще две машины, помимо Mercedes. У желтого спорткара сильно повреждена передняя часть — оторвало левое колесо.

Подробности аварии сообщили в официальной группе ГУ МВД России по Нижегородской области во «ВКонтакте». Там уточнили, что пострадавших и жертв в результате ДТП нет.

«21-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia, движущимся во встречном направлении. От удара автомашину Kia развернуло, и она столкнулась с автомобилем Nissan. Автомашина виновника от удара наехала на бордюр, повредив его», — отметили в ведомстве.

На водителя Mercedes составлены четыре административных протокола, уточнили в региональном управлении МВД. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

«При проверке водителя-нарушителя по базам МВД установлено, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности», — добавили полицейские.

Telegram-канал Baza утверждает, что дозвонился до человека, который, по заявлению источника, является виновником ДТП. На вопрос, что стало причиной аварии, он ответил «алкоголь виноват», говорится в публикации.

Водитель отказался проходить медосвидетельствование и отправился в ресторан после происшествия, где продолжил выпивать и «ругаться с местными жителями в городских чатах», добавил канал.

В одном из комментариев по ситуации, которые распространяются в Telegram, предполагаемый инициатор ДТП в Нижнем Новгороде заявил, что его не волнуют подобные инциденты и состояние автомобиля после столкновения: «Любые аварии нам до… Новую купим».

Какие еще резонансные ДТП были недавно

В поселке Мичуринское Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием миллиардера Михаила Смирнова, писал NEWS.ru. Он не справился с управлением на изгибе дороги и столкнулся с автомобилем, от полученных травм байкер скончался на месте.

Смирнов находился за рулем мотоцикла Triumph Bonneville. Машина при ударе получила значительные повреждения. Подробностей о состоянии водителя нет.

Смирнов был связан с группой «Балтийская топливная компания» (БТК) — одним из крупнейших операторов бункеровочного рынка Северо-Запада. Он, по данным в Сети, участвовал в 26 компаниях, работавших в сферах нефтепродуктов, логистики, финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса. Ключевым активом бизнесмена называется «Нева Ойл», которой он владел наполовину до 2024 года, и через нее был связан с БТК, где ранее являлся совладельцем.

Еще одна авария в Ленобласти обернулась тем, что участника ДТП насмерть зажало под машиной. Смертельный инцидент произошел вечером в среду, 20 мая, в поселке Торковичи Лужского района.

Водитель Ford потерял управление, транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. В итоге пассажир оказался в смертельной ловушке. Прибывшие на место ДТП спасатели извлекли пострадавшего из-под машины, однако медики к этому моменту могли лишь констатировать его смерть. Предварительно, водитель Ford мог быть в нетрезвом состоянии.

Кроме того, в Башкирии пьяный 22-летний местный житель устроил ДТП на трассе Иглино — Красный Восход: машину занесло на скорости, и она опрокинулась в кювет. В транспортном средстве находился 13-летний племянник мужчины — ребенок скончался на месте происшествия. Виновника аварии доставили в полицию.

