В МИД России объяснили, кто в Европе пытается затянуть украинский конфликт Захарова уличила президента Финляндии в попытках затянуть украинский конфликт

Предложения президента Финляндии Александра Стубба к США о наращивании военной помощи Киеву призваны затянуть украинский конфликт, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, такие заявления «низвергают, перечеркивают и предают забвению» гуманистические принципы.

Гуманистические принципы, «дух Хельсинки», который 50 лет назад помог появлению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, такими заявлениями просто низвергаются, перечеркиваются и предаются забвению, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что при этом финны и другие европейцы призывают готовиться к затяжному конфликту. Подобная линия призвана создать не только благоприятный агрессивный фон для украинской пропаганды, но и оправдать многомиллиардные транши в пользу Киева, которые русофобски настроенные западные правительства осуществляют в ущерб интересам собственных граждан, заключила Захарова.

Ранее американские СМИ писали, что Европа всерьез задумалась об урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. По их информации, политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.