Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными

Российским банкам следует усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, сообщается на сайте ЦБ. Таким образом, регулятор собирается выявлять случаи отмывания денег.

Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, — говорится в релизе.

Банкам предложили ежедневно проверять операции физлиц и юрлиц на признаки отмывания денег. Подозрительным будет считаться, если физлицо вносит от 5 млн рублей за 30 дней или часто пополняет счет. Для юрлиц тревожный сигнал — поступление от 30 млн рублей, если это сильно больше их обычных оборотов.

Ранее на сайте ЦБ появилась публикация, в которой говорится, что в марте и апреле 2026 года россияне стали чаще снимать наличные из-за перемен в налоговой системе и временных сбоев в работе Сети. Участники обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 апреля пояснили, что переток средств из безналичной формы в бумажную сам по себе не провоцирует ускорение инфляции, а меняет лишь расклад между разными видами денег в обороте.