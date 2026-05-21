21 мая 2026 в 14:54

Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными

ЦБ рекомендовал банкам повысить контроль за внесением крупных сумм наличных

Российским банкам следует усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, сообщается на сайте ЦБ. Таким образом, регулятор собирается выявлять случаи отмывания денег.

Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, — говорится в релизе.

Банкам предложили ежедневно проверять операции физлиц и юрлиц на признаки отмывания денег. Подозрительным будет считаться, если физлицо вносит от 5 млн рублей за 30 дней или часто пополняет счет. Для юрлиц тревожный сигнал — поступление от 30 млн рублей, если это сильно больше их обычных оборотов.

Ранее на сайте ЦБ появилась публикация, в которой говорится, что в марте и апреле 2026 года россияне стали чаще снимать наличные из-за перемен в налоговой системе и временных сбоев в работе Сети. Участники обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 апреля пояснили, что переток средств из безналичной формы в бумажную сам по себе не провоцирует ускорение инфляции, а меняет лишь расклад между разными видами денег в обороте.

