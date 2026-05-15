15 мая 2026 в 11:30

«Готовность усилена»: в Финляндии сделали заявление о ситуации с дронами

Стубб заявил об отсутствии военной угрозы Финляндии из-за дронов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Финляндии не угрожает непосредственная военная опасность после сообщений о беспилотниках, замеченных утром 15 мая в воздушном пространстве страны, заявил глава государства Александер Стубб в соцсети X. По его словам, власти были заранее подготовлены, а меры реагирования оперативно усилены, написал он.

Наши власти были хорошо подготовлены. Готовность была быстро усилена. Прямой военной угрозы для Финляндии нет, — написал Стубб.

Ранее в регионе Уусимаа на юге страны было выпущено экстренное предупреждение из-за появления дронов. Жителям рекомендовали оставаться в помещениях и держаться подальше от окон, а в аэропорту Хельсинки временно приостанавливали авиасообщение. Позднее спасательные службы сообщили, что угроза миновала, а воздушное пространство было вновь открыто. По данным МВД Финляндии, в страну мог проникнуть как минимум один беспилотник.

Ранее Стубб заявил, что Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска с территории Европы, поскольку нуждаются в здешних базах для глобальной проекции собственной мощи. По его словам, защита европейских стран является лишь предлогом.

