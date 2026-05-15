«Готовность усилена»: в Финляндии сделали заявление о ситуации с дронами

Финляндии не угрожает непосредственная военная опасность после сообщений о беспилотниках, замеченных утром 15 мая в воздушном пространстве страны, заявил глава государства Александер Стубб в соцсети X. По его словам, власти были заранее подготовлены, а меры реагирования оперативно усилены, написал он.
Наши власти были хорошо подготовлены. Готовность была быстро усилена. Прямой военной угрозы для Финляндии нет, — написал Стубб.
Ранее в регионе Уусимаа на юге страны было выпущено экстренное предупреждение из-за появления дронов. Жителям рекомендовали оставаться в помещениях и держаться подальше от окон, а в аэропорту Хельсинки временно приостанавливали авиасообщение. Позднее спасательные службы сообщили, что угроза миновала, а воздушное пространство было вновь открыто. По данным МВД Финляндии, в страну мог проникнуть как минимум один беспилотник.
Ранее Стубб заявил, что Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска с территории Европы, поскольку нуждаются в здешних базах для глобальной проекции собственной мощи. По его словам, защита европейских стран является лишь предлогом.