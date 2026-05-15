15 мая 2026 в 11:03

«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах

Лавров заявил, что Россия готова вести диалог с Европой

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия не навязывается Европе и не будет умолять о диалоге, но готова к разговору, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи БРИКС в Нью-Дели. По его словам, ответ президента Владимира Путина нужно рассматривать именно в том ключе, что Москва готова к переговорам, но никогда не будет унижаться.

Мы не напрашиваемся на какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента [РФ Владимира] Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать и умолять, — заявил дипломат.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны сами решат, кто выступит посредником на возможных переговорах с Россией по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что готовность к диалогу требует взаимного желания сторон.

До этого немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что европейским лидерам следует наделить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера мандатом на переговоры с Москвой о мирном урегулировании конфликта на Украине. Главное сейчас, чтобы Берлин, Париж и Лондон согласились на такой шаг, считает эксперт.

Власть
Европа
Сергей Лавров
переговоры
