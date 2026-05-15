Появилась новая информация о жертвах атаки ВСУ на Рязанскую область

Число погибших при атаке ВСУ на Рязанскую область увеличилось до четырех человек, погиб ребенок, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. Семь пострадавших госпитализировали, а остальные получают медпомощь амбулаторно.

Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырех человек, погиб ребенок. Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно, — следует из сообщения главы региона.

Следственный комитет России квалифицировал как теракт атаку ВСУ на Рязанскую область. СК даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к ударам. Пострадали не меньше 12 мирных жителей. Кроме того, повреждены две жилые многоэтажки и заводские здания.

Ранее Малков сообщил, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили несколько многоэтажных домов. Пострадавших госпитализировали. Местные врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров.

Кроме того, четыре мирных жителя получили травмы при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток.