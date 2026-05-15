День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 11:50

Появилась новая информация о жертвах атаки ВСУ на Рязанскую область

Число погибших при атаке ВСУ на Рязанскую область достигло четырех

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших при атаке ВСУ на Рязанскую область увеличилось до четырех человек, погиб ребенок, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. Семь пострадавших госпитализировали, а остальные получают медпомощь амбулаторно.

Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырех человек, погиб ребенок. Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно, — следует из сообщения главы региона.

Следственный комитет России квалифицировал как теракт атаку ВСУ на Рязанскую область. СК даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к ударам. Пострадали не меньше 12 мирных жителей. Кроме того, повреждены две жилые многоэтажки и заводские здания.

Ранее Малков сообщил, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили несколько многоэтажных домов. Пострадавших госпитализировали. Местные врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров.

Кроме того, четыре мирных жителя получили травмы при атаке Вооруженных сил Украины на территории трех округов Белгородской области. Среди пострадавших двое мужчин, женщина и подросток.

Регионы
Рязанская область
атаки ВСУ
смерти
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило об ударах возмездия
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
ВСУ направили два беспилотника на Москву
Инфекционист оценил шансы возникновения штамма «Андес» в России
Стало известно об обмене телами военных между Москвой и Киевом
Стало известно, что ели Трамп и Си Цзиньпин на официальном ужине
Захарова высказалась про «выгнанного корреспондента»
Звезда «Обыкновенного чуда» появилась на публике на фоне слухов о болезни
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.