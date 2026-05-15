Лавров пообещал журналисту «достать пушку» за одно нарушение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание журналисту, который мешал ему во время пресс-конференции, а затем пошутил, что охрана достанет оружие. Корреспондент включил телефон во время его выступления. Глава МИД попросил убрать смартфон, однако никаких действий не последовало.
Можете ли вы выйти? Я не шучу. Если вы не отдадите свой телефон, они достанут оружие, — сказал Лавров.
Ранее Путин на мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню, в шутливой форме напомнил о многогранных обязанностях женщин. Он отметил, что в заботе и внимании нуждаются и дети, и мужья.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого пересказал шутливую беседу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Глава ведомства обратил внимание на то, что журналист Павел Зарубин ведет съемку российской делегации в Кремле. Песков пошутил, что корреспондент делает это, чтобы потом поглумиться.
Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал внедрение цифровых технологий в здравоохранение абсолютно правильной и необходимой идеей. Он пошутил, что с переходом на цифру почерк врачей окончательно испортится. Замглавы СБ также подчеркнул, что пациенты должны сохранять право на получение медицинских услуг и документов в традиционной форме.