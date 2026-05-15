15 мая 2026 в 12:14

Лавров пообещал журналисту «достать пушку» за одно нарушение

Лавров пошутил, что его охрана достанет пистолет для шумного журналиста

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание журналисту, который мешал ему во время пресс-конференции, а затем пошутил, что охрана достанет оружие. Корреспондент включил телефон во время его выступления. Глава МИД попросил убрать смартфон, однако никаких действий не последовало.

Можете ли вы выйти? Я не шучу. Если вы не отдадите свой телефон, они достанут оружие, — сказал Лавров.

Ранее Путин на мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню, в шутливой форме напомнил о многогранных обязанностях женщин. Он отметил, что в заботе и внимании нуждаются и дети, и мужья.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого пересказал шутливую беседу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Глава ведомства обратил внимание на то, что журналист Павел Зарубин ведет съемку российской делегации в Кремле. Песков пошутил, что корреспондент делает это, чтобы потом поглумиться.

Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал внедрение цифровых технологий в здравоохранение абсолютно правильной и необходимой идеей. Он пошутил, что с переходом на цифру почерк врачей окончательно испортится. Замглавы СБ также подчеркнул, что пациенты должны сохранять право на получение медицинских услуг и документов в традиционной форме.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
