Лавров пообещал журналисту «достать пушку» за одно нарушение Лавров пошутил, что его охрана достанет пистолет для шумного журналиста

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание журналисту, который мешал ему во время пресс-конференции, а затем пошутил, что охрана достанет оружие. Корреспондент включил телефон во время его выступления. Глава МИД попросил убрать смартфон, однако никаких действий не последовало.

Можете ли вы выйти? Я не шучу. Если вы не отдадите свой телефон, они достанут оружие, — сказал Лавров.

