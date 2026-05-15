Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 15 мая 2026 года, где российские войска нанесли лютые удары по позициям ВСУ, что происходит в районе Волчанска и Купянска?

Российские войска в течение суток продолжили расширять полосу безопасности в Харьковской области; ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Карасевки, Терновой, Избицкого, Шевченково, Митрофановки, Харькова, Малого Бурлука, Черкасской Лозовой, Новой Казачьей и села Уды, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В Богодуховском районе, пишет источник, продолжается принудительная эвакуация местного населения — в освобожденные жилые строения заселяются украинские военные. Гражданское население активно выезжает из райцентра, опасаясь соседства с военнослужащими ВСУ, добавил канал.

Переброшенные на границу Харьковской и Сумской областей подразделения 105-й бригады теробороны уже несут колоссальные потери, говорится в сообщении.

«В районе села Граново наши штурмовые группы продвинулись до 150 метров. На Липцевском направлении противник не предпринимал активных действий. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника», — сообщил источник.

На Волчанском направлении, по сведениям канала, штурмовые подразделения ГрВ «Север» продвинулись на 11 участках до 1100 метров; стрелковые бои продолжаются в лесах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Чайковке и Волоховке.

ВС РФ в зоне СВО

В Чайковку ВСУ перебросили наиболее боеспособные группы из сержантского состава — украинская сторона оказывала ожесточенное сопротивление подразделениям ВС РФ, которые закрепились в части населенного пункта, следует из публикации. Позднее источник заявил, что российские войска заняли Чайковку.

«Вот это прорыв!», «ВС России наступают ударно под Харьковом», — комментируют сообщение пользователи Сети.

Российские ТОС, пишет канал, ударили по скоплению живой силы 127-й бригады теробороны в лесу севернее Избицкого.

«Для восполнения потерь командование 127-й бригады перебросило в район Избицкого „роту калек“ — негодных к военной службе украинцев. Многих из них должны были уволить из армии после ранений; кого-то незаконно мобилизовали, несмотря на серьезные хронические заболевания. Среди последних есть некий Ростислав Г. с синдромом Мелори-Вейса», — утверждает источник.

На Великобурлукском направлении российские штурмовики продвинулись на пяти участках до 300 метров; бои продолжаются в районе села Бударки, в лесах на северо-западе Купянского района, добавили авторы.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более шести десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ продолжают удерживать позиции в центральной части Куриловки. На Богуславском направлении российские войска продвигаются в районе Боровой и Шийковки», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

На Волчанском направлении, по сведениям источника, ВС РФ зачистили участок севернее Избицого, идут бои в районе Чайковки и Волоховки.

«С Купянского участка сообщают об активизации боевых действий восточнее Купянска-Узлового, откуда ВСУ пытаются контратаковать Куриловку. Идут бои в районе Новоосиново и Ковшаровки», — сообщил экс-депутат Рады Олег Царев.

На Харьковском направлении наиболее тяжелые бои разворачиваются вдоль реки Волчьей, добавил политик. Российские штурмовики продвинулись на 12 участках, местами до одного километра; перестрелки фиксируются в районе Чайковки и Волоховки, заключил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

