Украинское командование бросило «роту калек» под Харьков

Командование ВСУ перебросило в район Избицкого под Харьковом солдат, непригодных к военной службе, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Речь идет о личном составе 127-й бригады. Среди бойцов есть страдающие от синдрома Мэллори — Вейсса, при котором слизистая пищевода и желудка разрывается с сильным кровотечением.

Многие из этих военнослужащих должны были быть уволены из армии после полученных ранений. Кто-то был незаконно мобилизован, несмотря на серьезные хронические заболевания.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Анатолий Остапенко допустил, что под мобилизацию на Украине подпадут новые категории — полицейские, пограничники, военные пенсионеры и резервисты. По словам парламентария, привлечение этих групп позволит киевским властям избежать непопулярного решения о снижении призывного возраста.