Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым

Церемония прощания с журналистом, ведущим программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым в церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве

В церкви Космы и Дамиана в Москве прошла церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым. Известно, что тело журналиста кремируют. О смерти Молчанова на 76-м году жизни стало известно 13 мая.

По данным источников, телеведущий за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе. В 2021 году Молчанову пересадили печень, а в 2022-м он перенес инфаркт.

Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. В 1967 году поступил на филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «нидерландский язык и литература».

Молчанов был одним из символов позднесоветского телевидения и ведущим культовой программы «До и после полуночи». Он известен также как автор документальных фильмов и педагог — руководил мастерской на факультете журналистики МИТРО («Останкино»). В 1991 году он покинул Гостелерадио, при этом в 1990-х годах сотрудничал с телеканалами РТР (ныне «Россия») и REN TV. Кроме того, телеведущий работал в Агентстве печати «Новости», где занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений.

В свою очередь телеведущий Владимир Березин рассказал, что Молчанов мог бы вести программу «Взгляд» вместо Владислава Листьева. По его словам, глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко рассматривал кандидатуру Молчанова. При этом, по словам Березина, Молчанов и Листьев не конкурировали друг с другом.

При этом телережиссер и радиоведущий Давид Шнейдеров рассказал, что Молчанов создал «телевидение без понтов». По его мнению, Молчанов стоял у истоков нового телевидения, свободного от пропаганды и нравоучений. Он добавил, что считает Молчанова своим наставником, поскольку тот его многому научил.

