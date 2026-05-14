Стало известно, как поступят с телом телеведущего Молчанова

Тело телеведущего, автора программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова кремируют, сообщил РИА Новости его друг, журналист Юрий Рост. Он добавил, что захоронения после отпевания не будет, процессия пройдет позже.

Журналист также отметил, что прощание с Молчановым пройдет в московской церкви Космы и Дамиана 15 мая. Там же состоится и отпевание.

Молчанов скончался на 76-м году жизни. За 2025 год он был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. В конце марта телеведущий похоронил единственную дочь Анну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Молчанова. Министр отметил, что его программы и репортажи собирали многомиллионную аудиторию.

Кроме того, телеведущий Владимир Познер назвал Молчанова честным человеком и истинным журналистом, который не шел на компромиссы. По его словам, коллега оставался верен своей профессии до конца.