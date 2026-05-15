День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 13:06

Россиянина отправили на пожизненное за теракты

Жителя Херсонской области осудили пожизненно за серию терактов в регионе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Южный окружной военный суд приговорил жителя Херсонской области Александра Скрабунова к пожизненному лишению свободы за подрыв исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения партии «Единая Россия», сообщает ТАСС. Кроме того, по заданию ВСУ он поджигал автомобили

7 октября 2023 года, Скрабунов, находясь в 200 м от места установки СВУ, осуществил его дистанционный подрыв в момент нахождения в зоне поражающего воздействия взрывного устройства исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения партии «Единая Россия», проезжавшего в непосредственной близости от места закладки СВУ. В результате взрывной травмы потерпевший погиб, — сказал представитель суда.

По версии следствия, в 2023 году подсудимый вступил в переписку с сотрудниками сил специальных операций ВСУ и согласился сотрудничать с ними. Ему предложили поджечь несколько автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВС РФ, и он принял это предложение.

Ранее в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Общество
теракты
Россия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились жуткие подробности нападения на девочку в Подмосковье
«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке
Иран и США отложили переговоры по обогащению урана
Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок
Овчинский: на северо-востоке Москвы построили новый жилой дом
Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты
Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ
Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой
Разъяренные львы атаковали человека во Владимире
Ветеран ЦСКА раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу
Авиаэксперт рассказал о плюсах перелетов по биометрии
Журналисту Соловьеву дали тюремный срок
Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково
Власти раскрыли подробности массированной атаки ВСУ Рязань
В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания
Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Гладкова
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Налет на Рязань, раненые на ЗАЭС, пытки пленных: ВСУ атакуют Россию 15 мая
Путин рассказал, какие цифры в российской экономике его порадовали
В Иране оценили предложение вывезти обогащенный уран в Россию
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.