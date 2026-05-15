Россиянина отправили на пожизненное за теракты Жителя Херсонской области осудили пожизненно за серию терактов в регионе

Южный окружной военный суд приговорил жителя Херсонской области Александра Скрабунова к пожизненному лишению свободы за подрыв исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения партии «Единая Россия», сообщает ТАСС. Кроме того, по заданию ВСУ он поджигал автомобили

7 октября 2023 года, Скрабунов, находясь в 200 м от места установки СВУ, осуществил его дистанционный подрыв в момент нахождения в зоне поражающего воздействия взрывного устройства исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения партии «Единая Россия», проезжавшего в непосредственной близости от места закладки СВУ. В результате взрывной травмы потерпевший погиб, — сказал представитель суда.

По версии следствия, в 2023 году подсудимый вступил в переписку с сотрудниками сил специальных операций ВСУ и согласился сотрудничать с ними. Ему предложили поджечь несколько автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВС РФ, и он принял это предложение.

