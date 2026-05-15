Петербургский суд обязал закрыть незаконную гостиницу в доме на Садовой

В Санкт-Петербурге суд обязал закрыть незаконную гостиницу на Садовой улице, сообщает Gazeta.SPb. Отель обустроили в переоборудованных квартирах.

Сообщается, что в интернете распространялась информация о возможности заселения — проживание предлагалось в меблированных комнатах на платной основе. Услуги туристам собственники предоставляли без перевода квартир в нежилой фонд.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку после обращения граждан. Виновных обязали устранить нарушения.

