Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 10:52

Пьяная женщина разгромила столичный хостел

Росгвардейцы задержали женщину, которая устроила погром в хостеле Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве силовики задержали 44-летнюю приезжую из Перми, устроившую скандал с погромом в хостеле, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичной Росгвардии. Инцидент произошел в ночлежке на Монтажной улице, расположенной на востоке столицы.

Как сообщили в ведомстве, наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по вызову администратора заведения. Тот пояснил, что женщина была сильно пьяна. Когда персонал отказался ее селить, гостья пришла в ярость: она начала нецензурно браниться, угрожать администратору физической расправой, а затем сломала стул. Успокоить разбушевавшуюся посетительницу силами сотрудников хостела не удалось.

Прибывшие на место росгвардейцы оперативно задержали нарушительницу. Для выяснения всех обстоятельств женщину доставили в территориальный отдел полиции, где и будет продолжено разбирательство.

Ранее в Москве задержали мужчину в хостеле на юго-западе столицы из-за пьяного дебоша. Росгвардию вызвала администратор гостиницы. Нетрезвый мужчина сломал защитную сетку и выпрыгнул на улицу через окно.

Москва
Росгвардия
Происшествия
дебоширы
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.