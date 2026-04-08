Пьяная женщина разгромила столичный хостел

В Москве силовики задержали 44-летнюю приезжую из Перми, устроившую скандал с погромом в хостеле, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичной Росгвардии. Инцидент произошел в ночлежке на Монтажной улице, расположенной на востоке столицы.

Как сообщили в ведомстве, наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по вызову администратора заведения. Тот пояснил, что женщина была сильно пьяна. Когда персонал отказался ее селить, гостья пришла в ярость: она начала нецензурно браниться, угрожать администратору физической расправой, а затем сломала стул. Успокоить разбушевавшуюся посетительницу силами сотрудников хостела не удалось.

Прибывшие на место росгвардейцы оперативно задержали нарушительницу. Для выяснения всех обстоятельств женщину доставили в территориальный отдел полиции, где и будет продолжено разбирательство.

Ранее в Москве задержали мужчину в хостеле на юго-западе столицы из-за пьяного дебоша. Росгвардию вызвала администратор гостиницы. Нетрезвый мужчина сломал защитную сетку и выпрыгнул на улицу через окно.