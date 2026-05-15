Террористке из Казахстана вынесли приговор Женщину приговорили к 16 годам за подготовку теракта против генерала Минобороны

Уроженку Казахстана, обвиненную в подготовке теракта против генерала Министерства обороны РФ, приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». В ходе расследования было установлено, что сбор информации она осуществляла по заданию сотрудников СБУ.

По данным следствия, в июне прошлого года ФСБ задержала 48-летнюю преступницу. Она, как утверждается, поддерживала связь с координатором через мессенджер и передавала сведения о местах проживания военнослужащих Минобороны, их личном транспорте и членах семей. Эти данные, по версии следствия, использовались для подготовки терактов и диверсий. Первый Западный окружной военный суд признал ее виновной в содействии террористической деятельности и государственной измене.

