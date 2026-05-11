11 мая 2026 в 05:59

Инвесторы в России начали выбирать один тип недвижимости вместо квартир

В России вырос объем инвестиций в гостиничную недвижимость на 57% в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Частные инвесторы в России стали активнее вкладываться в гостиничную недвижимость вместо покупки квартир, рассказал «Известиям» руководитель компании «Домос» Сергей Бражник. По его словам, в 2025 году объем инвестиций в гостиничный сегмент достиг 60 млрд рублей, увеличившись на 57% по сравнению с 2025 годом.

Если еще несколько лет назад 80% клиентов на юге России рассматривали исключительно квартиры, то в 2025-м уже 10,5 тыс. сделок пришлось на гостиничные форматы с профессиональным управлением, — заявил Бражник.

Ранее финансист Виктор Зубик заявил, что для экономии при покупке квартиры важно иметь безупречную кредитную историю и внести крупный первоначальный взнос. По его словам, мониторинг доступных программ финансирования и их условий может значительно помочь в выгодном приобретении жилья, но это актуально только для первичного рынка.

До этого лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ослабить требования банков к подрядчикам в сфере индивидуального жилищного строительства. По его словам, сказанным NEWS.ru, этот шаг повысит доступность жилья для россиян.

Общество
Россия
гостиницы
квартиры
инвестиции
недвижимость
