Миронов назвал способ повысить доступность жилья в России

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ослабить требования банков к подрядчикам в сфере индивидуального жилищного строительства. По его словам, сказанным NEWS.ru, этот шаг повысит доступность жилья для россиян.

Ранее в «Дом.РФ» сообщили, что около 30% одобренных ипотечных кредитов на строительство частного дома не были выданы из-за того, что подрядчики не получили средства, в том числе из-за отсутствия кредитной истории. Применение эскроу-счетов и проектное финансирование в индивидуальном жилищном строительстве обязательны только для льготной ипотеки. ЦБ хочет распространить их на весь сегмент. Считаю необходимым смягчить требования к подрядчикам в ИЖС: банки не должны спрашивать с них кредитную историю, а часть средств на эскроу-счетах должна становиться доступной на разных этапах возведения дома, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что проектное финансирование должно стать доступным для малого и среднего бизнеса. По словам депутата, опытные подрядчики с хорошей материальной базой и кредитной историей, работающие за пределами Подмосковья, встречаются крайне редко. Парламентарий также отметил, что начинающим компаниям в регионах практически закрыт путь на рынок.

Позиция банков понятна: загнать человека в тесную и дорогую бетонную клетку намного выгоднее. Вопреки такой политике и всем мерам поддержки новостроек, частное домостроение занимает около 60% рынка. Так почему его не поддержать? Люди получат высокое качество жизни, страна — демографический прирост, а малый и средний бизнес — заказы. Льготная ипотека должна быть доступна тем, кто намерен строить жилье своими силами или частично привлекать подрядчиков. Такая мера сделает качественное и просторное жилье намного доступнее, особенно для молодых семей в регионах, — резюмировал Миронов.

Ранее финансист Виктор Зубик заявил, что для экономии при покупке квартиры важно иметь безупречную кредитную историю и внести крупный первоначальный взнос. По его словам, мониторинг доступных программ финансирования и их условий может значительно помочь в выгодном приобретении жилья, но это актуально только для первичного рынка.