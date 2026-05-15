День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 14:17

Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой

Фото: Ingram Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Жильцы одного из домов в Домодедове Московской области спасли собаку породы бигль после того, как ее жестоко избила хозяйка, пишет 360.ru со ссылкой на местную жительницу, приютившую животное. По ее словам, она услышала крики и шум из квартиры, где жил пес по кличке Оскар.

Неадекватная жительница нашего подъезда жестоко избила животное ночью возле подъезда. И в самом подъезде. Я это услышала, попробовала собаку забрать, но собака не далась, — вспомнила девушка.

Как она рассказала, ее подруге удалось найти соответствующие записи с камер видеонаблюдения. После этого информацию опубликовали в местном сообществе по защите животных, и жители обратились в полицию. Уже на следующий день после подачи заявления правоохранители нашли хозяйку и собаку.

Бывшая владелица в отделе полиции подписала отказ от животного и передала все документы питомца. Собаке предстоит ветеринарное обследование и восстановление. Теперь приютившая Оскара девушка планируют найти ему любящую семью.

Ранее в Улан-Удэ специалисты службы по отлову спасли собаку с крыши местного магазина на улице Ербанова. Животное находилось там несколько дней. Сообщение о животном поступило в комитет городского хозяйства.

Регионы
Подмосковье
собаки
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как россияне предпочитают делать повседневные покупки
Найдено тело ребенка, провалившегося под лед в январе
Жителю Кузбасса вынесли приговор за смертельное ДТП
«Придется сделать»: Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
Стал известен возраст кадетов, отравившихся в Красноярске
Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших из-за атаки ВСУ на Рязань
Зять выжившего на «Титанике» россиянина основал поселок в Якутии
Трамп пригрозил забрать иранский уран силой
Суд в Петербурге освободил от налогов две квартиры РПЦ
В Татарстане спасенную лосиху отпустили в дикую природу
Затянутый в механизм карусели ребенок вернулся в реанимацию в Стерлитамаке
Стало известно, сколько детей госпитализировали в Рязани после атаки ВСУ
Гинеколог напомнил, как постоянный стресс отражается на менструальном цикле
Кинолог объяснил, почему собакам важно чистить зубы
Беременная Ксения Шойгу поделилась ближайшими спортивными планами
Космонавт объяснил, почему россияне переносят невесомость лучше американцев
VK интегрировал рекламу в единую Discovery-платформу
Психолог ответил, как бороться с пассивной агрессией в Сети
В аэропорту Сочи введены временные ограничения
Психолог дал советы, как сохранить счастливые семейные отношения
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.