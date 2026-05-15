Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой

Жильцы одного из домов в Домодедове Московской области спасли собаку породы бигль после того, как ее жестоко избила хозяйка, пишет 360.ru со ссылкой на местную жительницу, приютившую животное. По ее словам, она услышала крики и шум из квартиры, где жил пес по кличке Оскар.

Неадекватная жительница нашего подъезда жестоко избила животное ночью возле подъезда. И в самом подъезде. Я это услышала, попробовала собаку забрать, но собака не далась, — вспомнила девушка.

Как она рассказала, ее подруге удалось найти соответствующие записи с камер видеонаблюдения. После этого информацию опубликовали в местном сообществе по защите животных, и жители обратились в полицию. Уже на следующий день после подачи заявления правоохранители нашли хозяйку и собаку.

Бывшая владелица в отделе полиции подписала отказ от животного и передала все документы питомца. Собаке предстоит ветеринарное обследование и восстановление. Теперь приютившая Оскара девушка планируют найти ему любящую семью.

Ранее в Улан-Удэ специалисты службы по отлову спасли собаку с крыши местного магазина на улице Ербанова. Животное находилось там несколько дней. Сообщение о животном поступило в комитет городского хозяйства.