Кинолог рассказал, почему некоторые собаки любят пить воду из луж

14 мая 2026 в 11:18

Кинолог Голубев: собаки любят пить воду из луж из-за ее натурального запаха

Некоторые собаки любят пить воду из луж, поскольку она пахнет землей и пометом других животных, объяснил в беседе с РИАМО кинолог Владимир Голубев. Такой натуральный запах вызывает у питомца не отвращение, а, напротив, кажется ему привлекательным.

У людей посуда ассоциируется с безопасностью и чистотой, и нам кажется, что собака должна рассуждать так же. Но мир питомца отличается от нашего — и в его представлении все может быть как раз наоборот, — отметил Голубев.

Иногда вода в металлической или пластиковой миске приобретает специфический вкус, который может не нравиться собаке. Кроме того, на посуде могут оставаться мельчайшие запахи моющего средства, которые может уловить нос питомца.

Иногда тяга животного к воде из луж объясняется инстинктами. Некоторым собакам может казаться, что статичная вода испорчена, а движущаяся вода на улице безопаснее. Наконец, питомец может быть вынужден пить на улице из-за неудобной миски, заключил специалист.

Ранее Голубев заявил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень, семена которого могут нанести серьезный вред здоровью животного. Голубев также отметил опасность луковичных цветов, ирисов и других растений, содержащих ядовитые вещества.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
