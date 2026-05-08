Кинолог предупредил об опасности прогулок с собакой под дождем Кинолог Голубев: уличные фонари в дождь смертельно опасны для собак

Уличные фонари в дождливую погоду становятся смертельно опасными для собак, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что из-за влажности запахи становятся насыщеннее, а ток от фонарных столбов является отличным проводником.

Однако здесь важно сохранять здравый смысл: исследовать камни и бордюры питомец может. Мусорные баки — нет. А в дождливую погоду особенно опасными становятся еще и фонари. Усугубляет ситуацию то, что влажность в воздухе делает для собаки запахи насыщеннее, и она часто начинает себя вести активнее, — пояснил Голубев.

Ранее Голубев заявил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень, семена которого могут нанести серьезный вред здоровью животного. Голубев также отметил опасность луковичных цветов, ирисов и других растений, содержащих ядовитые вещества.