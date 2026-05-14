Китаевед предположил, с какой целью Трамп встретился с Си Цзиньпином

Китаевед Островский: Трамп встретился с Си Цзиньпином для обсуждения экономики

Фото: Ding Lin/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином прежде всего для обсуждения экономических проблем, к которым отчасти привели торговые войны, предположил в беседе с «Ридусом» китаевед доктор экономических наук Андрей Островский. По его словам, политики также затронули тему конфликта на Украине.

Трамп привез на переговоры огромное количество представителей американских фирм, которые хотят налаживать отношения с Китаем, потому что китайский рынок наиболее крупный в мире. При этом товарооборот между Вашингтоном и Пекином просел в полтора раза по сравнению с лучшими временами — примерно до $600 млрд. Выше стали страны Евросоюза с $850 млрд и страны АСЕАН с $1 трлн. Китай оказался в выигрышной позиции, — высказался Островский.

Он отметил, что Штаты оказались в слабом положении перед визитом Трампа в Китай в связи с тем, что Вашингтон так и не смог одержать победу в конфликте с Ираном. Эксперт добавил, что для КНР в переговорах с США первичен вопрос Тайваня и поставок туда вооружений с Запада.

Ранее Трамп заявил, что его переговоры с Си Цзиньпином прошли превосходно. Он отметил, что Китай — прекрасная страна, но при этом глава Белого дома не раскрыл, обсуждался ли вопрос Тайваня во время встречи.

