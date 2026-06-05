Ученые совершили прорыв в области лечения наследственных заболеваний NYT: в США ученые впервые с ювелирной точностью отредактировали ДНК эмбриона

Американские ученые из Колумбийского университета впервые смогли с высокой точностью отредактировать гены эмбриона человека, передает The New York Times со ссылкой на исследование. По мнению специалистов, в будущем эта технология поможет в лечении многих наследственных заболеваний.

Уточняется, что новая технология редактирования генов позволяет точечно изменять ДНК без разрыва генетической цепочки. В отличие от более известного метода CRISPR, данный подход считается более точным и снижает риск повреждения носителя генетической информации.

При этом полностью безопасной методику на данный момент назвать нельзя. В части эмбрионов ученые обнаружили так называемый мозаицизм — явление, когда одни клетки получили исправленные гены, а у других они остались без изменений.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что исследование ДНК имеет смысл только при наличии онкологических заболеваний у близких родственников. По его словам, лучше не сдавать такие анализы без соответствующих показаний.