Кинолог предупредил о смертельной опасности ландышей для питомцев Кинолог Голубев: ландыши могут вызвать смертельное отравление у собак

Ландыши могут вызвать смертельное отравление у собак — абсолютно все части этого растения содержат яд, предупредил в беседе с РИАМО кинолог Владимир Голубев. После поедания цветка у животного могут появиться рвота, острая диарея и слюнотечение. А уже через пару часов, как правило, нарушается ритм сердца, ослабевает пульс и снижается давление.

Ландыш опаснее для питомцев, чем многие другие известные ядовитые растения, поскольку атакует сердце, а специфического противоядия при этом на сегодняшний день не существует. Поэтому при отравлении каждая минута промедления может стоить жизни. Яд ландыша опасен не только для животных, но для и людей тоже. Поэтому эксперты советуют не держать дома эти букеты, не выращивать на участках. Оставьте растения дикой природе, — призвал Голубев.

Он уточнил, что ландыши содержат сердечные гликозиды — токсины, напрямую нарушающие работу сердца. Для собак небольшого размера смертельной дозой может стать всего одна ягода цветка или небольшой кусочек.

Ранее Голубев заявил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень, семена которого могут нанести серьезный вред здоровью животного. Голубев также отметил опасность луковичных цветов, ирисов и других растений, содержащих ядовитые вещества.