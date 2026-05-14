Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в международный розыск

Денис Буцаев
Следствие просит заочно арестовать бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева, сообщает ТАСС. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск.

В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Буцаева, — сказано в базе данных.

В Министерстве природных ресурсов Буцаев пробыл чуть больше года. Его назначили на пост замглавы ведомства в марте 2025 года. После ухода с должности Буцаев покинул Россию. Освобождение от должности было оформлено указом, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин 22 апреля.

Чиновник использовал Минск в качестве транзитного пункта. Причиной такого шага стали уголовные дела о мошенничестве в отношении руководящего состава компании «РЭО». Госкомпания, которой он руководил, создавалась для координации мусорной реформы в рамках нацпроекта «Экология». Буцаеву грозит до десяти лет лишения свободы. Санкция статьи предусматривает также штраф до 1 млн рублей.

