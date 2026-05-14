Володин предупредил о наказании для вредивших России релокантов

Релокантов, которые оскорбляли защитников России, ожидают судебные разбирательства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ответственность будет ждать их и за нанесенный государству ущерб, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя Вооруженные силы Украины, — конечно, надо понимать, что таких людей ждет судебное разбирательство, — сказал Володин.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что айтишникам-релокантам будет очень тяжело самореализоваться за рубежом, поскольку их там не ждут. При этом, по его словам, решение о переезде в другую страну — личное дело и право каждого. Он также отметил, что государство обязано принимать эффективные меры для наведения порядка на рынке видеоигр. По словам парламентария, важно, чтобы подобная продукция не вызывала зависимость у молодого поколения и не формировала культ насилия.

До этого российский экс-премьер Сергей Степашин заявил, что писатель Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его коллега Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не вернутся в Россию. По его словам, другие релоканты могут приехать обратно, если не поливали страну грязью.