Экс-премьер рассказал, кто из релокантов сможет вернуться в Россию Экс-премьер Степашин: Быков и Акунин не вернутся в РФ из-за статуса иноагентов

Писатель Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его коллега Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не вернутся в Россию, заявил ТАСС российский экс-премьер Сергей Степашин. По его словам, другие релоканты могут приехать обратно, если не поливали страну грязью.

Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные — а чего не приехать? — сказал Степашин.

Он также выразил недоумение отъездом актрисы Чулпан Хаматовой, назвав ее поступок некрасивым. Экс-премьер напомнил, что она получала поддержку от государства и президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно обвиняется в двух преступлениях. В материале говорится, что, согласно судебным документам, речь идет о статье об уклонении от обязанностей иноагента.

Кроме того, в Басманный суд Москвы поступило уголовное дело актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он заочно обвиняется в распространении ложных сведений о российской армии. Материалы уже зарегистрированы, однако дата заседания пока не назначена.