Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 04:34

Экс-премьер рассказал, кто из релокантов сможет вернуться в Россию

Экс-премьер Степашин: Быков и Акунин не вернутся в РФ из-за статуса иноагентов

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Писатель Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его коллега Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не вернутся в Россию, заявил ТАСС российский экс-премьер Сергей Степашин. По его словам, другие релоканты могут приехать обратно, если не поливали страну грязью.

Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные — а чего не приехать?сказал Степашин.

Он также выразил недоумение отъездом актрисы Чулпан Хаматовой, назвав ее поступок некрасивым. Экс-премьер напомнил, что она получала поддержку от государства и президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно обвиняется в двух преступлениях. В материале говорится, что, согласно судебным документам, речь идет о статье об уклонении от обязанностей иноагента.

Кроме того, в Басманный суд Москвы поступило уголовное дело актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он заочно обвиняется в распространении ложных сведений о российской армии. Материалы уже зарегистрированы, однако дата заседания пока не назначена.

Сергей Степашин
иноагенты
релоканты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы неочевидные последствия введения ГОСТа для отделки квартир
В Черниговской области удар БПЛА повредил газовую инфраструктуру
«Абьюзер» может попасть в словари русского языка
Садоводам рассказали, какие культуры надо сеять на рассаду в конце февраля
«Стреляют друг в друга»: в США увидели первый признак распада Украины
Стали известны предпочтения россиян по выбору загородного дома
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 февраля
Мошенники придумали новую схему с приставами и ложными штрафами
В США могут обязать банки собирать данные о гражданах
Уиткофф оценил российскую сторону на переговорах по Украине
«Дружба» закончилась: Киев разозлил соседей и остался без света и топлива
Литва передаст Украине 30 ракет
Уменьшение груди, новый имидж, смерть экс-жениха: как живет Алена Водонаева
В ГД захотели расширить льготы на оплату ЖКУ для ряда граждан
Экс-премьер рассказал, кто из релокантов сможет вернуться в Россию
Дмитриев отреагировал на заголовок NYT, оправдывающий педофилию
В России могут изменить срок локализации такси
Социальные пенсии в России вырастут с апреля
Ланьков объяснил, почему его задержали в Риге
Военэксперт ответил, сколько могут продлиться бои за Славянск и Краматорск
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.