Суд зарегистрировал материалы по делу актера Смольянинова

Уголовное дело актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заочно обвиняемого в России в распространении фейков о ВС РФ, поступило в Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости. Суд зарегистрировал материалы.

Суд пока не назначил дату рассмотрения дела.

Ранее в СК России сообщили, что Смольянинов объявлен в международный розыск, а на его имущество наложен арест. В ведомстве отметили, что следователи завершили дело артиста о фейках в отношении российской армии, ему заочно предъявлено обвинение.

До этого сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы оштрафовал Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Речь идет о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Кроме того, судебные приставы в Москве изъяли его автомобиль за долги. Штрафы на сумму почти 200 тыс. рублей и просроченная ипотека стали причинами конфискации машины «Мазда СX-5». Арестованное имущество могут продать для погашения задолженностей.

Со Смольянинова также взыскивают долги на 275 тысяч рублей. Среди них штрафы и задолженности по кредитам. После отъезда из России актер осудил СВО и дал несколько жестких интервью с критикой власти в стране. Теперь он зарабатывает мини-концертами, где исполняет собственные антироссийские песни, а также дает актерские мастер-классы.