Суд вынес ученому из ПИЯФ приговор по делу о фейках об армии

Гатчинский городской суд Ленинградской области приговорил бывшего сотрудника Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова (ПИЯФ) Дмитрия Богмута к семи годам лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщила региональная прокуратура. Кроме того, суд запретил ему в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.

Гатчинский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего Дмитрия Богмута. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), — говорится в сообщении.

Как установило следствие, в период с 23 марта по 21 июня 2023 года Богмут размещал в интернете тексты, видеозаписи и изображения, содержащие недостоверные сведения о действиях российских военных. В одном из опубликованных материалов, по данным правоохранительных органов, утверждалось о якобы нанесенном ракетном ударе по Павлоградскому району Днепропетровской области. Проведенная в рамках уголовного дела экспертиза пришла к выводу, что представленные видеоматериалы содержат ложную информацию о целях и ходе СВО.

Ранее сообщалось, что стюардессу одной из российских авиакомпаний осудили за фейки о российской армии и оскорбление военнослужащего. Она получила семь лет лишения свободы. В публикации говорится, что девушка в 2024 году писала недостоверную информацию о ВС России в деревенском чате. Там же она оскорбила участника СВО.