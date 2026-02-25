«В Курске будет Аллея Героев»: Хинштейн о музее и мемориале жертвам ВСУ

В Курской области продолжается кропотливая работа по восстановлению региона после вторжения ВСУ в 2024 году. Губернатор Александр Хинштейн отметил в интервью NEWS.ru, что этот процесс осложняется из-за обстрелов со стороны противника. Он также рассказал, как в таких условиях областные и федеральные власти помогают гражданам, что происходит в агропромышленном комплексе региона и как местное правительство защищает население от атак беспилотников.

«Беспилотники врага продолжают атаковать Курскую область»

— Александр Евсеевич, в конце января вы попали в ДТП, в результате которого получили серьезные травмы. Как чувствуете себя сейчас? Какие прогнозы дают врачи?

— Я прохожу ускоренный курс реабилитации. Делаю все, чтобы как можно скорее вернуться в привычный рабочий ритм. Несмотря на это, держу руку на пульсе, общаюсь со всеми федеральными коллегами и коллегами из правительства региона, лично вникаю во все ситуации, которые требуют внимания.

— Какая ситуация сложилась в Курской области? Подвергается ли она обстрелам ВСУ и какие меры предпринимают власти, чтобы минимизировать угрозу для населения?

— После событий августа 2024 года в регионе объявили режим ЧС федерального характера, а также ввели правовой режим контртеррористической операции. Оперативная обстановка остается непростой: атаки врага продолжаются преимущественно с помощью беспилотников.

У нас функционирует региональная система оповещения населения, в состав которой входят такие же системы во всех муниципальных образованиях. Она показала свою эффективность. Однако было принято решение усилить меры безопасности за счет установки дополнительного оборудования. Монтаж и настройка новых технических средств активно ведутся в ряде районов области.

— Планируют ли власти создать музей или выставочный центр, посвященный событиям 2024–2025 годов?

— Да, областное правительство вместе с федеральными коллегами рассматривает возможность открытия музея, который будет посвящен этой странице истории региона. В планах — создать музей в Курске с филиалом в городе Судже в сотрудничестве с российскими военно-историческим и историческим обществами.

Центр Курска Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, у нас реализуется большая программа увековечения памяти участников спецоперации. Открываются монументы, скверы и муралы, работают передвижные выставки, обновляются музейные экспозиции и многое другое.

Одним из самых значимых проектов такого рода стала инициатива по созданию в Курской области объединенного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин, проект реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества. На территории мемориала будут захоронены останки мирных жителей, зверски замученных фашистами в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто стал жертвой современного нацизма.

6 августа 2025 года, в скорбную годовщину вторжения ВСУ, в мемориальном комплексе «Курская дуга» при участии жителей приграничья, волонтеров и неравнодушных курян был заложен камень в основание будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. Мы увековечим память всех, кто отдал жизнь за курскую землю. Для этого создадим Аллею Героев в Курске, где будут установлены бюсты людей, получивших звание Героя России за освобождение региона.

Как власти восстанавливают Курскую область

— Как идет работа по восстановлению жилья и инфраструктуры в освобожденных районах? Решаются ли проблемы людей, оставшихся без крова из-за атак ВСУ?

— Строительство и ремонт поврежденной инфраструктуры предусмотрены программой комплексного восстановления пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, утвержденной правительством в сентябре 2025 года. Мы ее подготовили вместе с коллегами по поручению президента. Но дело в том, что без полномасштабного разминирования ни о каком восстановлении речь пока не идет — территория все еще подвергается атакам врага.

Тем не менее жителям курского приграничья было выдано более 15 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму 93,23 млрд рублей. Из них реализованы 11,8 тыс. сертификатов на сумму свыше 76 млрд.

— Какой план подготовили власти по полному разминированию территории региона?

— Сейчас в рамках исполнения поручения президента и плана поэтапного разминирования приграничных районов идет работа по очистке территории области в зонах, находящихся на удалении от государственной границы.

Военнослужащие ВС РФ Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Во время визита в регион глава государства поручил увеличить группировку разминирования: на пике ее численность составила более 2500 человек. Было разминировано 151 тыс. гектаров территории, почти 18,5 тыс. зданий, 880 км дорог, обнаружено и уничтожено более 2,8 млн взрывоопасных предметов. За 2025 год были разминированы 92 населенных пункта и 110 социально значимых объектов. Эта работа будет продолжена.

— От действий украинской армии пострадал агропромышленный комплекс региона. Какие у властей приоритеты в его восстановлении?

— В результате действий ВСУ в курском приграничье пострадали 166 предприятий агропромышленного комплекса. Нашим производителям был частично возмещен ущерб от утраты поголовья скота и объектов товарной аквакультуры на общую сумму 2,5 млрд рублей. Кроме того, для них действует отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам.

В Налоговый кодекс РФ и Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» внесены изменения в части сохранения статуса сельхозпроизводителя для предприятий, осуществляющих деятельность на территории региона. Им были предоставлены отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, а также частичная компенсация расходов в размере 2/3 на оплату времени простоя работников.

В 2026 году Минсельхоз региона совместно с федеральными ведомствами разрабатывает другие меры поддержки пострадавшим предприятиям сельского хозяйства.

