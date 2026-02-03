«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?

Ситуация в Белгородской области остается крайне сложной, признался губернатор Вячеслав Гладков. Что там происходит, сколько погибших из-за обстрелов, что известно о планах нового вторжения ВСУ в Россию?

Что сказал Гладков о ситуации в Белгородской области, что происходит

Ситуация в Белгороде и области продолжает оставаться крайне сложной, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 3 февраля.

«С начала года, с 1 января 2026 года, у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них 6 детей. Если сравнить с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз», — поделился Гладков.

Губернатор заверил, что власти региона стараются делать все возможное, чтобы вместе с руководителями силовых структур, подразделениями «БАРС-Белгород», «Орлан» и Минобороны обеспечить безопасность населения.

«Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», — подчеркнул чиновник.

По данным Минобороны РФ, ночь на 3 февраля в Белгородской области выдалась относительно спокойной: над регионом сбили всего три беспилотника ВСУ. Однако с 10 утра украинские войска устроили настоящий налет: силы ПВО перехватили над областью 20 БПЛА самолетного типа за четыре часа.

Утром оперштаб Белгородской области сообщил, что за сутки в регионе при ударах БПЛА получили ранения три человека — в Замостье, Шебекино и Сурково. В течение дня 3 февраля получили ранения трое — двое мирных жителей в Дунайке и Глотово и боец подразделения «Орлан» в селе Зозули.

ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область? Что об этом известно

Ситуация в Белгородской области заставила пользователей соцсетей предположить, что ВСУ могут готовить новое вторжение в Россию. Белгородская область, постоянно подвергающаяся атакам БПЛА, считается самой очевидной целью.

О планах вторжения ВСУ в Белгородскую область известно с 2022 года: пленный старший лейтенант 53-й бригады ВСУ Владимир Лепехин рассказал, что вторжение в Белгородскую или Курскую область планировалось зимой уже на том этапе. Планы вторжения не были реализованы до августа 2024 года, когда украинские военные атаковали Суджу и попытались продвинуться по направлению к Курской АЭС и городу Курчатову. После многих месяцев боев в апреле 2025 года Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении захваченной территории. Было обнаружено большое количество жертв зверств ВСУ в отношении мирного населения.

18 января 2026 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыто заявил в интервью украинским СМИ, что Киев планирует наступать в России, поскольку «в обороне победу не одержать».

«Соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удержать оперативную инициативу, поскольку так противник вынужден будет отвлекать значительные ресурсы, чтобы сдержать наши активные действия. Ну и, конечно, будем продолжать практику асимметричных действий, она себя отлично зарекомендовала», — объявил Сырский.

Военный писатель Алексей Суконкин предупредил, что атака на Белгородчину может последовать уже скоро: у границ России копятся силы ВСУ.

«С той стороны доносятся сообщения граждан о большой концентрации на белгородском направлении частей десантно-штурмовых войск ВСУ, прибывающих туда в последние дни. В частности, речь идет о 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригадах и 148-й артиллерийской бригаде. Большинство батальонов этих бригад давно не были на фронте, вероятно, находились на восполнении потерь и доукомплектовании, и теперь могут быть брошены на прорыв государственной границы. Готовы ли стрелковые батальоны прикрытия госграницы, состоящие преимущественно из срочников, выдержать удар этих элитных десантно-штурмовых бригад ВСУ?» — задал вопрос Суконкин.

Военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru выразил сомнения в том, что ВСУ способны на новые наступательные операции и отвлечение сил ВС РФ.

«Я так понимаю, что никаких сил [у ВСУ] уже не осталось. Сейчас активно идут переговоры в Абу-Даби, только что закончился раунд», — напомнил он.

Артамонов предполагает, что США в 2026 году отказали ВСУ в передаче разведданных, что сильно затруднит Киеву любые наступательные действия.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

