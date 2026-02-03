Российский губернатор рассказал о сложной ситуации в приграничье Гладков: в Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной

В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, местные власти намерены усилить защиту и продолжат быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Утром 3 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 10 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Белгородской областей, два — над Калужской областью, по одному беспилотнику сбили над Курской и Ростовской областями.

Ранее сообщалось, что помощник главы администрации по безопасности Грайворонского городского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб в результате удара беспилотника. Трагедия произошла, когда он прибыл на место предыдущего обстрела для оценки последствий и оказания помощи пострадавшим.