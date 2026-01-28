Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 12:04

«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье

Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий за помощь людям

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил благодарность сотрудникам МФЦ приграничных территорий, которые продолжили работу и помогали людям в условиях боевых действий. Выступая на Всероссийском форуме МФЦ 2026, он отметил их вклад в Курской, Белгородской и других подвергающихся атакам областях.

Очевидно, что и во время всяких сложностей, а тем более во время драматических событий, таких, как происходили, да и сейчас происходят – в Курской области, в Белгородской области, в ряде других территорий — сотрудники МФЦ просто пришли на помощь людям и выступали как добровольцы. Низкий им за это поклон, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что их работа позволила гражданам в тяжелой ситуации зафиксировать юридически важные факты и добиться от государства необходимых последствий.

Ранее зампред Совбеза отметил, что многие россияне критикуют жизнь в Европе из-за бюрократических сложностей. Он отметил, что по мнению этих граждан, в европейских странах тратится огромное количество времени на очереди за справками, различные платежи и решение бытовых вопросов.

Дмитрий Медведев
МФЦ
приграничье
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пугать ребенка»: последняя жена Джигарханяна раскрыла секрет преображения
Песков анонсировал встречу Путина в честь Дня памяти жертв Холокоста
Украинский журналист-иноагент задолжал России почти 3,4 млн рублей
Сомнолог ответил, как поддержать качество сна зимой
В Кремле отреагировали на доклад США о потерях России в ходе СВО
Долина, Эрнст и Бондарчук пришли на прощание с Олейниковым
Плачующую Долину без макияжа засняли на прощании с Олейниковым
Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова
Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит
Найдена наконец защита от дронов? Что такое система «Зубр», преимущества
«Рыбки сдохли»: пьяный дебошир разгромил экспозицию в Доме Гоголя
Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Сирии
Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву
ВСУ пытались ударить по России с помощью более 40 БПЛА
«Классический случай»: адвокат оценил шансы Гасанова закрыть уголовное дело
В Госдуме отреагировали на выходку воронежца с сыном на веревке
Снегопады продолжаются, скоро ударит мороз –25: прогноз погоды в Москве
Гасанов обратился к органам по скандальному делу об отмывании 65 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.