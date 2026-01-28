«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил благодарность сотрудникам МФЦ приграничных территорий, которые продолжили работу и помогали людям в условиях боевых действий. Выступая на Всероссийском форуме МФЦ 2026, он отметил их вклад в Курской, Белгородской и других подвергающихся атакам областях.

Очевидно, что и во время всяких сложностей, а тем более во время драматических событий, таких, как происходили, да и сейчас происходят – в Курской области, в Белгородской области, в ряде других территорий — сотрудники МФЦ просто пришли на помощь людям и выступали как добровольцы. Низкий им за это поклон, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что их работа позволила гражданам в тяжелой ситуации зафиксировать юридически важные факты и добиться от государства необходимых последствий.

Ранее зампред Совбеза отметил, что многие россияне критикуют жизнь в Европе из-за бюрократических сложностей. Он отметил, что по мнению этих граждан, в европейских странах тратится огромное количество времени на очереди за справками, различные платежи и решение бытовых вопросов.