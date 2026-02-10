Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов

Мужчина без определенного места жительства едва не устроил пожар в помещении МФЦ «Мои документы» в селе Кубовая под Новосибирском, сообщили в охранном агентстве «Гвардия». Возгорание началось после того, как нарушитель положил трусы в микроволновую печь.

По информации агентства, в понедельник, 9 февраля, в здании МФЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация. На объект, который находится под охраной АБ «Гвардия», направили группу быстрого реагирования.

Прибыв на охраняемый объект, бойцы ГБР почувствовали запах гари. Обойдя в поисках источника возгорания кабинеты, в помещении для приема пищи они обнаружили мужчину лет 50, мирно попивающего чай в окружении работниц центра, — отметили в агентстве.

Мужчина пояснил, что несколько лет назад приехал в Новосибирск из Киргизии на заработки, накануне поссорился с владельцем ночлежки и после употребления алкоголя оказался на остановке общественного транспорта. По его словам, прохожий привел его в здание МФЦ, чтобы он смог согреться.

В помещении центра мужчина снял одежду, разместил джинсы на батарее, а нижнее белье выстирал и положил в микроволновую печь, объяснив это намерением «продезинфицировать от клещей». После этого он ушел в туалет, где уснул.

Через непродолжительное время предмет одежды в микроволновке загорелся, что привело к задымлению и срабатыванию сигнализации. Сотрудники ГБР задержали мужчину и передали его участковому инспектору.

