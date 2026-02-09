Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 01:31

В промзоне под Петербургом начался мощный пожар

МЧС: в Ленобласти загорелась промзона «Большевик» на более 300 квадратных метрах

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В промзоне «Большевик» в Ленинградской области начался мощный пожар на территории сырного производства, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Огонь охватил одноэтажное здание смешанной конструкции площадью около 300 квадратных метров.

Огнеборцы ликвидируют пожар в Ломоносовском районе. Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево, промзона «Большевик». Возгорание <…> на площади 300 квадратных метров, — сказано в публикации.

На место происшествия оперативно выехали подразделения МЧС. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Амурской области сотрудник полиции вынес из горящей квартиры 81-летнюю пенсионерку, которая потеряла сознание от дыма. Он также не забыл о домашних животных пенсионерки — из огня были спасены собака и кот. Инцидент произошел в городе Сковородино.

До этого два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Самаре. Сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь — площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метра. Жертвами трагедии стали мужчина и женщина.

Ленинградская область
пожары
МЧС
промзоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна, победившая в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
В промзоне под Петербургом начался мощный пожар
«Головорезы Зеленского»: журналиста шокировала украинская мобилизация
Аэропорт Калуги закрылся на неопределенный срок
При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Космонавт Федяев удивил коллег перед стартом миссии Crew-12
Панические атаки, роды в 53, слова об СВО: где сейчас Марина Федункив
«Глубоко ошиблись»: названы последствия недооценивания России для Запада
В Подмосковье человек получил травмы из-за резкой остановки лифта
Судейский произвол, инвалидность, роды в 40: как живет Ирина Слуцкая
Очевидцы сообщили, что в пригороде Курска прогремела серия мощных взрывов
Росавиация ввела в аэропорту Волгограда ограничения на полеты самолетов
Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отключения света
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения
В одном российском городе отменили обучение в школах из-за гололеда
Женщина и три ребенка стали жертвами пожара в ЛНР
«Потускневшие звезды»: Захарова раскрыла новую цель травли Прибалтики
В отношении погибшей Алии Галицкой возбудили уголовное дело о клевете
Роспотребнадзор начал проверку в пансионате после госпитализации 12 человек
Зеленский признал, что не сможет вернуть сбежавших украинцев
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.