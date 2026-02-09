В промзоне под Петербургом начался мощный пожар МЧС: в Ленобласти загорелась промзона «Большевик» на более 300 квадратных метрах

В промзоне «Большевик» в Ленинградской области начался мощный пожар на территории сырного производства, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Огонь охватил одноэтажное здание смешанной конструкции площадью около 300 квадратных метров.

Огнеборцы ликвидируют пожар в Ломоносовском районе. Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево, промзона «Большевик». Возгорание <…> на площади 300 квадратных метров, — сказано в публикации.

На место происшествия оперативно выехали подразделения МЧС. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Амурской области сотрудник полиции вынес из горящей квартиры 81-летнюю пенсионерку, которая потеряла сознание от дыма. Он также не забыл о домашних животных пенсионерки — из огня были спасены собака и кот. Инцидент произошел в городе Сковородино.

До этого два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Самаре. Сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь — площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метра. Жертвами трагедии стали мужчина и женщина.