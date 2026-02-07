Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 13:44

Полицейский спас пенсионерку и ее питомцев из пожара в российском регионе

В Приамурье полицейский спас 81-летнюю соседку и ее домашних животных из пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Амурской области сотрудник полиции вынес из горящей квартиры 81-летнюю пенсионерку, которая потеряла сознание от дыма, а также спас ее питомцев, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Инцидент произошел в городе Сковородино.

Героем оказался начальник изолятора временного содержания ОМВД России «Сковородинский» Сергей Марков. Ночью он почувствовал запах гари и обнаружил дым, идущий из соседней квартиры. Не дождавшись ответа на стук, он проник в жилище через смежный балкон. Разбив окно, он обнаружил на месте пожилую женщину, которая лежала на полу рядом с горящей мебелью.

Сотрудник полиции вынес пострадавшую на балкон, где она пришла в себя. Он также не забыл и о домашних животных пенсионерки — из огня были спасены собака и кот.

С помощью соседей, которые передавали ведра с водой через балкон, Марков начал тушить пожар до приезда спасателей. Распространение пламени удалось остановить, и старший лейтенант смог пробраться к входной двери и впустить в квартиру подоспевших огнеборцев.

Пострадавшую передали бригаде скорой помощи. После осмотра медиков бабушка отказалась от госпитализации, — сообщили в ведомстве.

Ранее четырехлетний ребенок получил травмы в результате пожара в квартире на востоке Москвы. Возгорание случилось в жилом доме в Гороховском переулке.

