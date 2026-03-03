Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:46

«Газель» и «Жигули» загорелись на МКАД после столкновения и попали на видео

«Газель» и «Жигули» загорелись в результате ДТП на 7-м километре МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На юго-востоке Москвы произошло серьезное ДТП с последующим возгоранием автомобилей, сообщил Telegram-канал «112», опубликовав соответствующие кадры. Авария случилась на 7-м километре МКАД, где столкнулись «Газель» и легковой автомобиль «Жигули».

По информации источника, после столкновения обе машины мгновенно вспыхнули. Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», ситуация осложняется тем, что в «Газели» находятся газовые баллоны, есть риск их детонации.

В настоящее время движение на трассе затруднено. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее по меньшей мере 12 человек пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Ленинградской области. Авария произошла после того, как водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

До этого сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковном Ступино. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, всех раненых доставили в больницу. Надзорное ведомство провело проверку обстоятельств произошедшего.

