Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковном Ступино, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Всех раненых доставили в больницу. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.
В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам автобуса, — говорится в сообщении.
Ранее пятеро детей и водитель пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае. Транспортное средство везло юных спортсменов из Нальчика на соревнования по дзюдо в Астрахань.
До этого грузовой автомобиль при движении задним ходом совершил наезд на пожилую женщину в Волгограде. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
22 февраля на Дмитровском шоссе в столице трактор совершил наезд на женщину. Ее в состоянии клинической смерти госпитализировали в больницу имени Вересаева. Местные жители полагают, что причиной происшествия стала нечищеная управляющей компанией тротуарная зона, из-за чего пешеходу пришлось двигаться по дороге.