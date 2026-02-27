Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковном Ступино, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Всех раненых доставили в больницу. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам автобуса, — говорится в сообщении.

