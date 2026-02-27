Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:52

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Ступино

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковном Ступино, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Всех раненых доставили в больницу. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам автобуса, — говорится в сообщении.

Ранее пятеро детей и водитель пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае. Транспортное средство везло юных спортсменов из Нальчика на соревнования по дзюдо в Астрахань.

До этого грузовой автомобиль при движении задним ходом совершил наезд на пожилую женщину в Волгограде. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

22 февраля на Дмитровском шоссе в столице трактор совершил наезд на женщину. Ее в состоянии клинической смерти госпитализировали в больницу имени Вересаева. Местные жители полагают, что причиной происшествия стала нечищеная управляющей компанией тротуарная зона, из-за чего пешеходу пришлось двигаться по дороге.

Россия
Московская область
аварии
маршрутки
пострадавшие
