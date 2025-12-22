Маршрутка с пассажирами загорелась в российском городе Маршрутка сгорела в Барнауле из-за короткого замыкания электропроводки

Автобус городского маршрута сгорел дотла в Барнауле, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По информации ведомства, возгорание произошло возле торгового центра «Пионер» на проспекте Ленина. Площадь горения составила около 10 «квадратов».

Возгорание автомобиля «Газель» произошло в Барнауле на проспекте Ленина. Площадь горения составила около 10 «квадратов». Самостоятельно до прибытия пожарных из маршрутки вышли 10 человек, — отметили спасатели.

По их словам, обошлось без жертв и пострадавших. Ликвидировали возгорание 11 сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники. Предварительно, причиной пожара оказалось нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, а именно — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Ранее стало известно о гибели ребенка в результате пожара в частном жилом доме в Волгоградской области. Трагедия произошла в городе Михайловке. Тело было обнаружено спасателями в процессе ликвидации огня. Также пострадали двое взрослых и еще один несовершеннолетний.