22 декабря 2025 в 10:29

Ночной пожар унес жизнь ребенка

Ребенок погиб из-за пожара в частном доме в Волгоградской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ребенок погиб в результате пожара в частном жилом доме в Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Инцидент произошел в городе Михайловке. Тело было обнаружено спасателями в процессе ликвидации огня. В результате происшествия пострадали также двое взрослых и еще один ребенок.

К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший ребенок, — сказали в МЧС.

Ранее пять человек, включая троих детей, пострадали при крупном пожаре в многоквартирном доме в Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе. Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на понедельник, 22 декабря. Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, в подъезде здания уже было открытое пламя.

До этого два человека погибли при пожаре в одноэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Балашове Саратовской области. По данным МЧС, среди погибших оказались мужчина и женщина. Площадь пожара составила 33 квадратных метра. Для тушения огня работали два пожарных расчета.

Также административное здание загорелось во Владивостоке утром 21 декабря. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, пожар тушили по повышенному рангу.

