22 декабря 2025 в 07:52

Пяти жильцам потребовалась помощь медиков после пожара на Ямале

МЧС: двое взрослых и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. В результате инцидента пострадали пять человек, трое из которых — несовершеннолетние, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на понедельник, 22 декабря. Сигнал о возгорании в доме №9 по улице Авиаторов поступил в экстренные службы в 3 часа 48 минут по московскому времени. К моменту прибытия первых пожарных подразделений в подъезде здания наблюдалось открытое горение.

Жильцы дома самостоятельно эвакуировались. На данный момент тушение пожара продолжается. По предварительной информации, пострадало пять человек, из них три ребенка, – говорится в сообщении.

Характер и степень тяжести полученных травм уточняются. Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона были задействованы в полном объеме для ликвидации возгорания. Причины возникновения пожара и предварительный ущерб будут установлены в ходе доследственной проверки. Спасатели также проведут работу по оценке состояния конструкций здания после пожара.

Ранее сообщалось, что административное здание загорелось во Владивостоке утром 21 декабря, пожар тушили по повышенному рангу. Информация о ЧП поступила в 04:56 по московскому времени, огнеборцы прибыли на место уже через пять минут.

