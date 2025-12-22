Пяти жильцам потребовалась помощь медиков после пожара на Ямале МЧС: двое взрослых и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. В результате инцидента пострадали пять человек, трое из которых — несовершеннолетние, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на понедельник, 22 декабря. Сигнал о возгорании в доме №9 по улице Авиаторов поступил в экстренные службы в 3 часа 48 минут по московскому времени. К моменту прибытия первых пожарных подразделений в подъезде здания наблюдалось открытое горение.

Жильцы дома самостоятельно эвакуировались. На данный момент тушение пожара продолжается. По предварительной информации, пострадало пять человек, из них три ребенка, – говорится в сообщении.

Характер и степень тяжести полученных травм уточняются. Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона были задействованы в полном объеме для ликвидации возгорания. Причины возникновения пожара и предварительный ущерб будут установлены в ходе доследственной проверки. Спасатели также проведут работу по оценке состояния конструкций здания после пожара.

