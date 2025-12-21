Во Владивостоке загорелся памятник архитектуры начала XX века

Административное здание загорелось во Владивостоке утром 21 декабря, пожар тушат по повышенному рангу, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Информация о ЧП поступила в 04:56 по московскому времени, огнеборцы прибыли на место уже через пять минут.

На улице Пограничной произошло возгорание административного здания. <...> На момент прибытия пожарных горели электрические кабели на фасаде здания, — подчеркнули в ведомстве.

В общей сложности спасатели вывели из здания 14 человек. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. Пожар локализован на площади 600 квадратных метров. Всего в тушении задействованы 13 единиц спецтехники и 46 человек личного состава.

Отмечается, что горящее здание — это Дом Ван-тын-сина, памятник архитектуры начала XX века, построенный китайским подданным. Относится к числу доходных домов, включен в список объектов культурного наследия регионального значения и подлежит охране.

