21 декабря 2025 в 08:25

Во Владивостоке загорелся памятник архитектуры начала XX века

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Административное здание загорелось во Владивостоке утром 21 декабря, пожар тушат по повышенному рангу, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Информация о ЧП поступила в 04:56 по московскому времени, огнеборцы прибыли на место уже через пять минут.

На улице Пограничной произошло возгорание административного здания. <...> На момент прибытия пожарных горели электрические кабели на фасаде здания, — подчеркнули в ведомстве.

В общей сложности спасатели вывели из здания 14 человек. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. Пожар локализован на площади 600 квадратных метров. Всего в тушении задействованы 13 единиц спецтехники и 46 человек личного состава.

Отмечается, что горящее здание — это Дом Ван-тын-сина, памятник архитектуры начала XX века, построенный китайским подданным. Относится к числу доходных домов, включен в список объектов культурного наследия регионального значения и подлежит охране.

Ранее пожар охватил квартиру на 15-м этаже жилого дома на Первомайской улице на востоке Москвы. В высотке сработала пожарная сигнализация, поэтому многие люди вышли на улицу. Предполагается, что к возгоранию могла привести неисправность новогодней гирлянды.
